Non c’è due senza tre, Maldini e Pioli pensano ad un profilo

PIOLI – Il Milan sta chiudendo per Giroud, in modo da rafforzare il reparto avanzato. Complice la condizione non ottimale di Ibrahimovic, Maldini e Pioli stanno valutando l’acquisto di un terzo attaccante.

Non un nome di primo grido, ma un giovane a basso costo che possa accettare di buon grado la panchina. Il terzo attaccante non sarà Colombo, prossimo ad un altro prestito.