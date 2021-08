Noemi Fedele, prime parole rossonere: «Non vedo l’ora di cominciare»

Noemi Fedele, dopo il passaggio dalla Fiorentina, rilascia a Milan Tv le prime dichiarazioni su ambizioni e voglia di cominciare

Comincia la nuoa avventura. Intervenuta ai microfoni di MilanTv, Noemi Fedele ha parlato delle prime emozioni in rossonero: «Sono molto felice e non vedo l’ora di dimostrare al mister di cosa sono capace. Tutte le esperienze che ho vissuto e le compagne che ho incontrato mi hanno aiutato ad essere qui oggi. Non vedo l’ora di giocare la Champions League, sarà una grande emozione.»