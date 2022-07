Nocerino allenerà la Primavera del Potenza e ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile: i dettagli

Dopo l’esperienza con le selezioni Under 15 e Under 17 dell’Orlando City negli Stati Uniti, Antonio Nocerino torna in Italia e riparte ancora dalle giovanili.

L’ex rossonero ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile del Potenza e allenerà la formazione Primavera.