Nkunku Jashari, 70 milioni per due: il Milan sta facendo riflessioni! Cosa succederà in estate?

Nkunku Jashari al via le riflessioni del Milan: in vista del calciomercato estivo il club come potrebbe muoversi?

Il bilancio del calciomercato estivo in casa rossonera inizia a finire sotto la lente d’ingrandimento della critica e della dirigenza. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, il club di via Aldo Rossi si trova a dover gestire una situazione complessa riguardante due degli acquisti più onerosi dell’ultima sessione: Christopher Nkunku e Ardon Jashari. Complessivamente, il Diavolo ha investito circa 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dei due talenti, ma il rendimento sul campo, finora, è stato al di sotto delle aspettative.

L’enigma Nkunku: possibile addio in estate?

Il nome che fa più rumore è certamente quello di Christopher Nkunku, l’attaccante francese celebre per la sua straordinaria duttilità tattica e la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo. Arrivato con l’etichetta di top player internazionale, l’ex Chelsea ha faticato a trovare continuità, offrendo prestazioni opache e poche fiammate degne della sua fama.

Il tecnico livornese Massimiliano Allegri, allenatore di grande esperienza noto per la sua capacità di gestire i campioni ma anche per la sua intransigenza tattica, sta valutando attentamente il contributo del francese. Se il trend non dovesse invertirsi drasticamente in questo finale di stagione, l’ipotesi di una cessione nel prossimo mercato estivo non è affatto da escludere, permettendo alla società di recuperare parte dell’investimento.

Fiducia rinnovata per Ardon Jashari

Scenario parzialmente diverso per Ardon Jashari, il giovane centrocampista svizzero che agisce come metronomo davanti alla difesa, dotato di un mancino educato e di una spiccata personalità nella costruzione del gioco. Nonostante anche lui abbia vissuto momenti di appannamento, l’orientamento della dirigenza della formazione milanista sembra pendere verso la conferma. L’intenzione è quella di concedergli un ulteriore anno di apprendistato per permettergli di adattarsi pienamente ai ritmi intensi della Serie A.

Le riflessioni di Allegri e della società

Il management dei meneghini è ora chiamato a un’analisi profonda. Restare competitivi ai massimi livelli richiede che ogni investimento pesante dia frutti immediati. Mentre per Jashari prevale la linea della pazienza, il futuro di Nkunku resta un rebus che potrebbe accendere le prossime sessioni di trattative, con diversi club europei che restano alla finestra.