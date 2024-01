Ngonge Milan, concorrenza sempre più agguerrita: le NOVITÀ sul belga

Ngonge Milan, concorrenza sempre più agguerrita: le NOVITÀ sull’attaccante belga di proprietà dell’Hellas Verona

Si fa sempre più folta la concorrenza per Cyril Ngonge, attaccante in forza all’Hellas Verona e accostato anche al calciomercato Milan nelle ultime settimane.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, sul giocatore ci sarebbe anche la Fiorentina: i viola sono in forte pressing per provare a regalare a Italiano un rinforzo in quella zona di campo.