Nesta: «Theo Hernandez è pronto per una grande squadra». Le parole dell’ex difensore rossonero sul terzino francese

Ospite della Bobo TV, Alessandro Nesta ha parlato della fascia sinistra del Milan, ossia di Theo Hernandez e Rafael Leao.

Ecco le dichiarazioni: «Theo è pronto per una grande squadra. Bisogna pensare a cosa ha lasciato il Mondiale. Per me, può giocare in tutte le squadre più forti d’Europa. Su Leao, per potenzialità, può giocare ovunque. Per me non riconosce ancora lo spazio: non può sempre prendere palla e andare, ogni tanto con la gamba che ha deve attaccare lo spazio. Però è di un livello alto, se fa quello step in più può giocare ovunque. Sono due giocatori straordinari‬»