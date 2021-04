Nerozzi: «Donnarumma ad un passo dalla Juventus», i dettagli

Donnarumma potrebbe presto diventare il nuovo portiere della Juventus. Prenderebbe il posto di Szczesny, quest’ultimo vicino…

Ieri protagonista in negativo a fine gara con un sorriso beffardo dopo una sconfitta per 3-0 e una qualificazione alla prossima Champions League in bilico, ora Gianluigi Donnarumma potrebbe clamorosamente approdare al termine di questa stagione alla Juventus. Lo riferisce il giornalista Nerozzi de La Stampa.

Il portiere rossonero è stato nel mirino della Vecchia Signora ormai da diverso tempo. Donnarumma non ha ancora trovato il rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi e Szczesny dovrebbe approdare in Premier League. Tutti indizi che vanno a sottolineare un argomento ora decisamente molto delicato e qualora si verificasse…