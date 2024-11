Nazionali Milan, Fonseca sorride: ecco chi rientra oggi a Milanello. Le ultime in vista della Juve

Nazionali Milan, Fonseca può sorridere: oggi rientrano quasi tutti a Milanello. Attesa per Tijjani Reijnders. I dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan si attende oggi il ritorno di quasi tutti i Nazionali impegnati in questa sosta.

Ci saranno infatti: Leao, Morata, Okafor, Chukwueze, Pavlovic e Jovic. Presenti anche gli americani Pulisic e Musah che hanno dovuto affrontare un viaggio più impegnativo. L’ultimo a rientrare sarà Tijjani Reijnders atteso domani a Milanello ma che ieri con l’Olanda si è completamente riposato, senza neanche scendere in campo.