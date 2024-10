Nazionali Milan, Fonseca “perde” 18 rossoneri: la lista dei convocati e il programma delle loro partite

Nazionali Milan, sono 18 i giocatori rossonero convocati per gli impegni in giro per l’Europa e per il mondo: la lista e il programma delle loro partite

Sono 18 i giocatori del Milan che sono stati convocati dalle rispettive nazionali per i vari impegni in giro per l’Europa e per il mondo. Questa la lista dei rossoneri che Fonseca “perde” per i prossimi giorni e il programma delle loro partite.

Youssouf Fofana, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Israele-Francia: giovedì 10 ottobre ore 20.45, Budapest (Ungheria) – UEFA Nations League

Belgio-Francia: lunedì 14 ottobre ore 20.45, Leuven – UEFA Nations League

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

USA-Panama: domenica 13 ottobre ore 03.00, Austin – Amichevole

Messico-USA: mercoledì 16 ottobre ore 04.30, Guadalajara – Amichevole

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Svizzera: sabato 12 ottobre ore 20.45, Leskovac – UEFA Nations League

Spagna-Serbia: martedì 15 ottobre ore 20.45, Córdoba – UEFA Nations League

Matteo Gabbia (Italia)

Italia-Belgio: giovedì 10 ottobre ore 20.45, Roma – UEFA Nations League

Italia-Israele: lunedì 14 ottobre ore 20.45, Udine – UEFA Nations League

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-Libia: venerdì 11 ottobre ore 18.00, Uyo – Qualificazioni Coppa d’Africa 2025

Libia-Nigeria: martedì 15 ottobre ore 21.00, Benina – Qualificazioni Coppa d’Africa 2025

Tijjani Reijnders (Olanda)

Ungheria-Olanda: venerdì 11 ottobre ore 20.45, Budapest – UEFA Nations League

Germania-Olanda: lunedì 14 ottobre ore 20.45, Monaco – UEFA Nations League

Rafael Leão (Portogallo)

Polonia-Portogallo: sabato 12 ottobre ore 20.45, Varsavia – UEFA Nations League

Scozia-Portogallo: martedì 15 ottobre ore 20.45, Glasgow – UEFA Nations League

Álvaro Morata (Spagna)

Spagna-Danimarca: sabato 12 ottobre ore 20.45, Murcia – UEFA Nations League

Spagna-Serbia: martedì 15 ottobre ore 20.45, Córdoba – UEFA Nations League

Hugo Cuenca (Paraguay)

Ecuador-Paraguay: giovedì 10 ottobre ore 23.00, Quito – Qualificazioni Mondiali 2026

Paraguay-Venezuela: mercoledì 16 ottobre ore 01.00, Asuncion – Qualificazioni Mondiali 2026

Davide Bartesaghi, Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli (Italia Under 20)

Italia-Inghilterra: giovedì 10 ottobre ore 17.00, Frosinone – Elite League

Portogallo-Italia: lunedì 14 ottobre ore 18.00, Coimbra – Elite League

Francesco Camarda e Mattia Liberali (Italia Under 19)