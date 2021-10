Nazionali, Kessie in campo per tutto il match tra Costa d’Avorio e Malawi

Franck Kessie è rimasto in campo per tutti i 90 minuti del match tra Costa d’Avorio e Malawi valido per le qualificazioni ai Mondiali

Nessun riposo per Franck Kessie. Il centrocampista del Milan è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nel match tra la sua Costa d’Avorio ed il Malawi giocato nel campo neutro di Johannesburg.

La gara, valida per le qualificazioni ai Mondiali nel girone africano, è stata vinta 3-0 dagli ivoriani. In gol Gradel, Sangarè e Boga.