Nazionale U21 che peccato, ma la missione “serbatoio” è compiuta

Una cocente delusione quella che ci ha fatto vivere la Nazionale U21, eliminata ai supplementari dalla fase finale degli Europei

Nulla più dell’inflazionata espressione “uscire a testa alta” fotografa al meglio il sentimento che accompagna la nostra Nazionale U21. Avanza alle semifinali il Portogallo, tornano a casa gli Azzurrini al termine di una sfida folle che ci ha lasciato l’amaro in bocca e l’inevitabile delusione.

Si è dunque chiusa appena dopo il via la Final Eight dell’Europeo Under 21 per i nostri colori, ma non per questo sarebbe giusto etichettare negativamente il cammino. L’Italia ha pagato una serata piuttosto confusa e approssimativa nella fase difensiva, messa a ferro e fuoco dal monzese Mota Carvalho, da Vitinha piuttosto che da Jota.

