Nazionale, Strefezza: «Se arriva la chiamata andrei di corsa»

Gabriel Strefezza, esterno del Lecce, ha parlato del suo momento ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

SOGNO – «Il sogno è segnare 10 gol in A. Per fare il salto di qualità. Con mia moglie festeggiammo quando raggiunsi questa cifra in B. Ma sarei ancora più contento di festeggiare la salvezza»

ITALIA – «Il sogno è quello. Ho un bisnonno italiano. Le origini sono siciliane. Ci andrei di corsa.»