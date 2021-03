Nazionale italiana, possibile chiamata a sorpresa per un difensore

Sono attese per venerdì le convocazioni da parte del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini: possibile chiamata per Toloi

Sono attese per venerdì le convocazioni da parte del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini per le prime tre partite di qualificazioni a Qatar 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

La grande novità dovrebbe essere rappresentata dalla chiamata per Rafael Toloi, che lo scorso 17 febbraio ha ricevuto l’okay per la cittadinanza italiana da parte della FIFA. Si tratterebbe di un test in vista di una possibile convocazione per Euro 2020.