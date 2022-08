Nations League, inizia la vendita dei biglietti di Italia Inghilterra

Parte la caccia ai biglietti di Italia Inghilterra di Nations League: le informazioni utili per accaparrarsi i tagliandi

Dalle 12 di oggi in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card e in vendita libera dalle 12 di mercoledì 24 agosto sarà possibile acquistare i biglietti per Italia-Inghilterra (il 23 settembre alle 20.45).

I tagliandi saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.