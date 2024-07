Nasti Milan, lo vuole questo club di Serie A! Possibile SVOLTA nel futuro dell’attaccante: ultime

Nasti Milan, lo vuole questo club di Serie A! Possibile SVOLTA nel futuro dell’attaccante dei rossoneri: le ultime

Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il futuro di Marco Nasti, rientrato alla base dopo il prestito in Serie B al Bari. Il futuro dell’attaccante sarà certamente lontano dal Milan ma potrebbe non esserlo dalla Serie A.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X, il Verona avrebbe infatti richiesto il suo cartellino al Diavolo nell’ambito della possibile operazione Cissé come contropartita tecnica. Al momento il Milan non apre.