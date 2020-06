Nasce “L’Altra faccia del Milan”, il libro che parla ai tifosi e fa del bene

Dal 18 giugno è disponibile su Amazon, versione cartacea ed ebook, “L’Altra faccia del Milan”. Il ricavato andrà a Fondazione Milan

Dal 18 giugno è disponibile su Amazon “L’altra faccia del Milan”, un’opera che ha il merito di voler omaggiare tutti i tifosi milanisti del mondo senza però dimenticare di fare del bene: l’autore, Enrico Fonte, ha infatti deciso di devolvere il ricavato della vendita del libro a favore dei progetti sociali di Fondazione Milan. All’interno dell’opera anche due interviste esclusive a Valentina Giacinti e alla leggenda rossonera Franco Baresi.

L’autore, Enrico Fonte: «Dopo aver seguito il Milan come tifoso con gli amici del club Alba rossonera, in qualità di cronista web ho avuto l’opportunità di coronare due dei miei sogni più grandi: varcare i cancelli del centro sportivo Milanello e raccontare le partite dei rossoneri dalla tribuna stampa di San Siro. Nel marzo 2019 ho documentato dall’Inghilterra l’amichevole benefica tra le leggende di Liverpool e Milan. In terra inglese ho conosciuto milanisti provenienti da ogni angolo del pianeta, i quali mi hanno fatto intendere che sarebbero disposti a rinunciare a tutto pur di vivere anche solo un decimo delle esperienze legate al Milan che ho avuto la fortuna di vivere io. Ecco, allora, l’idea di realizzare un libro che avesse per protagonisti non i campioni e i trionfi del Milan bensì i tifosi e le loro appassionanti storie, ovvero l’altra faccia (quella più autentica) del Milan, decidendo al contempo di devolvere il ricavato a Fondazione Milan».

Il Libro è disponibile su Amazon in italiano (“L’altra faccia del Milan”) e in inglese (“The other face of AC Milan”), nei formati ebook e cartaceo (280 pagine a colori)