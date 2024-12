Napoli Venezia 1-0: a Conte basta Raspadori, Lukaku sbaglia un rigore

Napoli Venezia 1-0: i partenopei battono a fatica i lagunari con un gol di Raspadori a 10 minuti dalla fine del match

No, stavolta al Venezia non è bastato super-Stankovic, come nell’ultimo turno. Perché a furia di attaccare, dall’inizio alla fine, il Napoli alla fine il gol lo trova. E lo trova col suo uomo più chiacchierato sul mercato, Raspadori, bravo a sfruttare l’unico pallone buono in area segnando col mancino. Prima gli azzurri avevano fallito un calcio di rigore con Lukaku.

Ai punti un successo meritato per Conte, accostato in estate anche al Milan, che chiude il 2024 in vetta alla classifica.