Napoli in silenzio stampa dopo l’Empoli: nessuno commenterà la sconfitta. Ecco cosa filtra sulla posizione di Garcia

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il Napoli ha optato per il silenzio stampa e di non commentare il ko in conferenza stampa.

Secondo quanto riportato da DAZN, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo anche su un possibile cambio di allenatore durante la sosta per nazionali. Gli ultimi risultati altalenanti di Rudi Garcia non avrebbero infatti lasciato soddisfatto il patron del club campano.