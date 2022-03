Napoli, Rrahmani: «Concentrati per il Milan, sullo scudetto...»

Il difensore del Napoli, Rrahmani, ha parlato a Radio Kiss Kiss. Le sue parole sul Milan e sulla corsa scudetto

SCUDETTO – «Con la Lazio è arrivata una vittoria importante per la classifica. In questo momento ogni gara ha il suo valore, siamo diverse squadre per la vittoria dello scudetto. Sarà una battaglia fino alla fine. Atalanta e Juventus? Ci sono ancora 33 punti in palio, può succedere di tutto».

MILAN – «Siamo tranquilli e concentrati, non è l’ultima perché saranno tutte partite importanti da qui alla fine. Dovremo chiudere ogni spazio in difesa per non subire gol».

TIFOSI – «Vorrei ringraziare tutti quelli che ci supportano. Vogliamo provare a raggiungere quel sogno di cui parlano tutti. Siamo forti e ci proveremo fino alla fine».