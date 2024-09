Napoli PRIMO in classifica, De Laurentiis GONGOLA: «Per SCARAMANZIA non diciamo nulla». Il messaggio del presidente

Il Napoli supera Juve, Milan, Inter e Torino ed è primo in classifica in Serie A dopo oltre un anno e mezzo dall’ultima volta grazie alla vittoria contro il Monza per 2-0.

Per scaramanzia non diciamo nulla 😊 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 29, 2024

Il presidente De Laurentiis, via Twitter, ha pubblicato un messaggio molto particolare per festeggiare il primato in solitaria: «Per scaramanzia non diciamo nulla».