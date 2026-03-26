Napoli Milan, a forte rischio la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. I dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il clima si fa teso in vista del big match della stagione 2025/2026. È arrivata proprio in queste ore la decisione ufficiale dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) riguardante la sfida tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Dopo aver analizzato con cura le segnalazioni della Questura di Napoli, l’autorità ha scelto di rinviare ogni provvedimento definitivo alle valutazioni del CASMS, l’organismo deputato all’individuazione di misure di rigore adeguate.

Trasferta vietata per il popolo rossonero?

L’Osservatorio ha inviato una nota ufficiale alla Lega Serie A, invitando formalmente le società coinvolte a non avviare la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Questo significa che la partecipazione dei sostenitori del Diavolo residenti in Lombardia è attualmente in forte dubbio. Saranno la Prefettura e il CASMS a stabilire se i tifosi del club meneghinopotranno seguire la squadra in questa delicata trasferta campana.

La preparazione di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Mentre le autorità decidono sul fronte dell’ordine pubblico, a Milanello il clima è di massima concentrazione. L’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese maestro della fase difensiva e della gestione dei ritmi gara, sta studiando le contromosse per imbrigliare gli azzurri. Al suo fianco, il direttore sportivo Igli Tare sta monitorando la situazione per tutelare i diritti della tifoseria rossonera.

In attesa della decisione definitiva

Le prossime ore saranno decisive per capire se il settore ospiti rimarrà deserto o se verrà concesso un via libera parziale. Il Milan, tramite il lavoro diplomatico di Igli Tare, resta in attesa di comunicazioni ufficiali, conscio che il supporto del pubblico è benzina pura per il gioco proposto da Massimiliano Allegri.