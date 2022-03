Napoli Milan, scontro tra colonne difensive: Tomori contro Koulibaly

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato i duelli che potrebbero essere determinanti nel big match contro il Napoli

KALIDOU KOULIBALY v FIKAYO TOMORI

Cominciamo dalla sfida tra due dei migliori difensori del campionato italiano, colonne delle rispettive squadre dal punto di vista tecnico e tattico. Assente all’andata, il senegalese si è ripreso la guida del reparto – il migliore in A per numero di gol subiti – dopo l’esperienza in Coppa d’Africa e la sfida di domani sera può rappresentare l’occasione per rafforzare il suo posto nella storia azzurra, essendo a una partita dal diventare il 9° giocatore nella storia partenopea per numero di presenze (attualmente sono 307). Più breve, ma certamente non meno intensa, l’esperienza in rossonero di Tomori, che martedì contro l’Inter ha festeggiato la presenza numero 50 con il Milan. Il difensore inglese è leader di squadra in numerose categorie statistiche: passaggi effettuati (in assoluto e nella metà campo difensiva), contrasti, respinte difensive e palloni intercettati. Numeri che aiutano a rendere l’idea dell’importanza ricoperta per la terza migliore difesa del campionato.