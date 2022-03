Napoli Milan: precedenti inquietanti per la squadra di Pioli che dovrà sfatare un tabù per fare risultato al Maradona

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 confronti di Serie A TIM con il Napoli (3-1 fuori casa il 22 novembre 2020) e in questo parziale ha subito otto sconfitte (5N), tra cui le ultime due in ordine di tempo (entrambe per 0-1).

Il Milan ha vinto nell’ultima trasferta a Napoli di campionato (3-1 il 22 novembre 2020) e non ottiene due successi di fila in casa degli azzurri in Serie A TIM dal 1981 (in quel caso la seconda partita terminò 1-0 per i rossoneri grazie all’autorete di Ferrario).