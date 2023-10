Napoli Milan, Pioli si aggrappa a Leao: la particolare statistica del portoghese

Napoli-Milan, Stefano Pioli si aggrappa a Rafael Leao nella sfida di questa sera contro i partenopei: la statistica del portoghese

Nella gara di questa sera tra Napoli e Milan Stefano Pioli si augura che Rafa Leao possa tornare decisivo. A tal proposito, come riporta Opta, c’è una particolare statistica che riguarda il portoghese:

Rafael Leao è stato coinvolto in sette reti nelle sue ultime otto gare contro avversarie nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A TIM (cinque gol e due assist), tra cui una doppietta sul campo del Napoli lo scorso 2 aprile; in precedenza, l’attaccante del Milan aveva preso parte ad appena quattro marcature nelle 19 precedenti sfide contro queste squadre nella competizione.