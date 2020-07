Napoli-Milan, Paquetà: «Gattuso è una grande persona»

Il centrocampista brasiliano ha parlato di Gattuso, l’allenatore che l’ha lanciato in Serie A, a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Milan

Alla vigilia di Napoli-Milan, Lucas Paquetà ha parlato del suo rapporto con Rino Gattuso, l’allenatore che l’ha lanciato in Serie A, l’anno scorso.

Queste le parole del centrocampista brasiliano: «Sì sono felice di rivedere Gattuso, è una grande persona. Per me è stato molto speciale quando sono venuto al Milan ma dobbiamo pensare a fare una grande partita per continuare la crescita. Ho lavorato tanto, mi sento in fiducia. Stiamo facendo un grande lavoro ma anche il Napoli. Mi aspetto una grande partita ma spero vada meglio per noi».