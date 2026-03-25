Napoli Milan, se Leao non dovesse farcela Allegri pensa ad un cambio: tra Nkunku e Fullkrug, chi titolare al Maradona?

Napoli Milan, non è detto che Rafael Leao sia a disposizione per il match del 6 aprile, Allegri pensa già ad un sostituto

Il Milan si prepara a una delle sfide più delicate della stagione, la trasferta contro il Napoli del prossimo 6 aprile, con un’incognita pesante che agita i sogni dei tifosi: le condizioni di Rafael Leao. Il fuoriclasse portoghese, pilastro dell’attacco rossonero, è attualmente alle prese con problemi fisici che lo hanno già costretto a guardare dalla tribuna il match contro il Torino.

L’infermeria preoccupa: Leao punta il Napoli, ma il tempo stringe

Nonostante il lavoro personalizzato a Milanello, il recupero di Leao appare tutt’altro che scontato. Lo staff medico non vuole forzare i tempi per evitare lesioni più gravi che ne comprometterebbero il finale di stagione. Massimiliano Allegri, tecnico esperto nella gestione delle risorse e dei momenti critici, sta già preparando il “Piano B” per affrontare la capolista senza il suo uomo di maggior strappo.

Le alternative tattiche: Nkunku si scalda

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la strategia di Allegri per sostituire il portoghese è ormai delineata. Con la conferma di Christian Pulisic come punto fermo del tridente o della trequarti, il vero dubbio riguarda chi completerà il reparto.

Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico è quello di Christopher Nkunku. Il francese, grazie alla sua duttilità e alla capacità di agire sia da esterno che da seconda punta, sembra essere il profilo ideale per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

Il ballottaggio: Perché Nkunku è favorito su Fullkrug

In queste ore si sta consumando un vero e proprio duello tecnico per una maglia da titolare. Sebbene Niclas Fullkrug offra una soluzione di peso e una presenza fisica imponente in area di rigore, Allegri sembra orientato verso una manovra più rapida e tecnica.

L’obiettivo di Allegri è chiaro: mantenere l’imprevedibilità offensiva anche senza la potenza di Leao, affidandosi alla qualità tecnica di Nkunku per scardinare il Napoli.

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