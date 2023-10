Napoli Milan, Krunic o Adli? Ecco cosa pensa Pioli

Napoli Milan, Krunic o Adli? Ecco cosa pensa l’allenatore del Milan Pioli in conferenza stampa

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato, durante la conferenza stampa di vigilia del match contro il Napoli, del balottaggio a centrocampo tra Krunic e Adli.

KRUNIC O ADLI – «Giusto che si sia creato perché occupano la stessa posizione: li vedo uno cominciare, l’altro stare in panchina. Entrambi sanno giocare bene in quella posizione con caratteristiche diverse. Sono contento delle loro prestazioni e di come stanno interpretando il ruolo nello specifico».

