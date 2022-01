Napoli, i tifosi ora invocano Quagliarella: «Ti aspettiamo qui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Napoli, i tifosi ora chiamano Quagliarella: «Ti aspettiamo qui». L’appello dei tifosi azzurri al bomber partenopeo della Sampdoria

Selfie e sorrisi da parte dei tifosi del Napoli all’arrivo in città del pullman blucerchiato. Tutti per Fabio Quagliarella, ex indimenticato che domani potrebbe scendere in campo da titolare al Maradona nell’undici iniziale della Sampdoria.

Il capitano doriano è stato fermato dai suoi vecchi sostenitori, che in coro hanno intonato: «Fabio ti aspettiamo a Napoli». Da giorni, peraltro, circolano voci sul possibile ritorno in Campania di Quagliarella.