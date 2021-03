Napoli, Gattuso può sorridere: Osimhen si allena in gruppo

Buone notizie per Rino Gattuso dall’ultimo allenamento a Castel Volturno: Victor Osimhen si è allenamento interamente in gruppo

Nonostante il brutto periodo che sta passando il Napoli, Rino Gattuso può comunque sorridere: Victor Osimhen si è allenato con il resto del gruppo per tutta la durata della seduta. Questo il report del club azzurro.

«Seduta mattitina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro tecnico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lozano terapie e lavoro personalizzato in campo. Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra».