Napoli, chiusa la trattativa per Tuanzebe: anche il Milan ci ha provato

Il Napoli ha chiuso l’affare Tuanzebe. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it anche il Milan ha provato ad inserirsi

Il Napoli chiude per Axel Tuanzebe. I partenopei, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, avranno il difensore inglese in prestito secco per 1 milione di euro dal Manchester United.

Nelle ultime ore Milan e Lazio avevano provato un inserimento last minute, ma la trattativa con gli azzurri era già troppo avviata per eventuali colpi di scena.