Nainggolan e Simeone, incrocio del destino con Pioli

Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista difficile trasferta contro il Milan in programma domani (ore 20:45) tra le mura dello stadio San Siro. I due giocatori rossoblù Nainggolan e Simeone ritrovano il tecnico Stefano Pioli.

Con l’allenatore rossonero il Cholito ha segnato più reti in Serie A (20) con la Fiorentina tra il 2017 e il 2019. Il Ninja, invece, ha segnato i suoi primi gol in un campionato italiano nella Serie B 2008/09 con la maglia del Piacenza, sempre sotto la gestione di Stefano Pioli. Per il belga 38 partite e tre reti nel torneo cadetto 2008/09.