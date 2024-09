Mutti SICURO: «Corsa SCUDETTO? Un libro da legere. Per me se la giocano in tre o quattro, ma non ESCLUDEREI...» – ESCLUSIVA

Bortolo Mutti, in esclusiva per Juventusnews24, ha così analizzato alcuni temi di attualità nella nostra Serie A: le sue dichiarazioni

Bortolo Mutti ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com della corsa Scudetto che riguarda Milan, Inter, Juventus e le altre big, analizzando la situazione delle piccole ‘sorprese’.

Come vede la lotta Scudetto? Le grandi fin qui faticano a tenere un ritmo costante.

«E’ un libro da leggere sicuramente. Le prime pagine effettivamente, vedendo il Torino davanti, prima l’Udinese, il tonfo dell’Inter fanno scalpore. Ci sono situazioni che non hanno preso il sopravvento, si sono un po’ smarrite. Per me comunque se lo giocano le solite tre o quattro, ma non escluderei neanche l’Atalanta in questo momento. Ha un organico forte e potrebbe inserirsi anche in maniera decisa. L’Inter comunque ha una rosa molto profonda e solida, supererà il momento. Ha pagato probabilmente anche le fatiche della gara di Champions».

