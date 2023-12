Mussa sul Milan: «Favorita sull’Atalanta, ma per lo scudetto può competere solo se…»

L’allenatore Giovanni Mussa ha detto la sua sul momento no di Donnarumma e sulle chance scudetto per il Milan: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Giovanni Mussa ha detto la sua sul momento negativo che sta vivendo Gianluigi Donnarumma al PSG e sulla prossima sfida del Milan contro l’Atalanta.

SU DONNARUMMA – «Facilissimo vedere gli errori, difficilissimo vedere le cose fatte bene. Mettere enfasi su un errore è semplice purtroppo. In questo momento si è bloccato il percorso di crescita, deve lavorare e farsi le spalle più larghe, perché tutti si aspettano che facciano sempre bene e se fa un errore la botta è più forte. Deve abituarsi ad alzare il livello medio della prestazione»

SU ATALANTA MILAN – «Se l’Atalanta è quella vista a Torino, ha un jolly da giocarsi. Altrimenti è una partita estremamente equilibrata. Vedo per ora favorito il Milan, ma per lo Scudetto resta competitivo solo se esce dalle coppe. Con la rosa che ha, non ha scampo sia in campionato che in Europa, perché aumenta il rischio infortuni così».