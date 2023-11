Musah a Sky: «Vogliamo tornare a vincere. Ecco cosa cambia con due attaccanti»

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky prima del match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni

– «Noi vogliamo tornare a vincere, è l’obiettivo di oggi. Due attaccanti? Cambia, hai due punte in area. Sarà importante usarle tutte e due per fare gol. Gruppo? Siamo una squadra con giocatori da diverse parti, Giroud mi ha accolto bene per esempio».