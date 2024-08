Musah ha le IDEE CHIARE: «Voglio giocare tante partite, segnare gol e vincere titoli! Fonseca…». Le parole del centrocampista rossonero

Yunus Musah ha rilasciato un’intervista a “The Athletic” per parlare della nuova stagione che inizierà questa sera con Milan Torino. Di seguito alcuni estratti delle parole del centrocampista rossonero:

IBRAHIMOVIC – «È bello. Viene a parlare con noi. È un grande mentore. Tutti sanno com’è: è esigente e ti spinge. Dice: ‘Siamo al Milan, dobbiamo vincere. Non è abbastanza vincere alcune partite e non altre. Tutti vogliono venire in questo club, quindi non abbiamo la garanzia di avere una posizione qui’. Cose come queste; ti tengono sulle spine».

STAGIONE – «Mi piacerebbe giocare così tante partite, essere davvero coinvolto, segnare gol, tutte cose belle. Ogni stagione, inizi con ambizioni e cose su cui vuoi migliorare. Voglio anche i titoli».

FONSECA – «Sono un sacco di informazioni. Sto imparando molto, mi sta aiutando con la forma del mio corpo, a ricevere la palla, a stabilire connessioni con i difensori centrali, semplicemente aiutandomi a essere in grado di giocare con la palla come centrocampista; a prenderla, a passarla».

MERCATO – «Mi vedo qui questa stagione, il manager non mi ha cacciato fuori”, dice ridendo. “Quindi resterò qui e voglio lavorare sodo per giocare molte partite ed essere davvero d’impatto».