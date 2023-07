Musah a un passo dal Milan! Rimodulata l’offerta al Valencia: tutte le novità sul centrocampista americano

Ci siamo per Yunus Musah al Milan. I rossoneri hanno rimodulato in serata la proposta per il Valencia arrivando ad offrire 20 milioni di euro di parte fissa senza bonus.

A riportarlo è Sky Sport, che spiega come l’intesa totale sia adesso davvero vicinissima. Il centrocampista americano è praticamente a un passo dal vestire la maglia del Diavolo.