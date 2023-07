Musah Milan, accordo raggiunto col centrocampista! La situazione e le cifre

Il Milan fa sul serio per Yunus Musah. I rossoneri avrebbero trovato già un accordo col calciatore: le cifre e cosa manca

Il Milan punta forte su Yunus Musah per completare il proprio reparto di centrocampo. L’americano è un obiettivo concreto di calciomercato.

Come riferisce il giornalista Nicolò Schira su Twitter, i rossoneri avrebbero già un accordo con il calciatore per un contratto fino al 2027 da 2 milioni di euro all’anno. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti col Valencia per chiudere il colpo in entrata.