Musacchio, un club di Serie A sul centrale in uscita dal Milan

Mateo Musacchio a giugno lascerà sicuramente il Milan ma già a gennaio una squadra di Serie A potrebbe bussare in via Aldo Rossi

Mateo Musacchio, difensore centrale argentino in uscita dal Milan, a giugno andrà in scadenza di contratto ma già a gennaio il Genoa potrebbe tentare l’assalto per acquistarlo a costo praticamente zero.

Il grifone, che recentemente ha esonerato Maran per il quarto ritorno di Ballardini, starebbe cercando un regista difensivo e avrebbe messo in cima alle proprie preferenze proprio Musacchio come riporta il Secolo XIX.