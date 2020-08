Musacchio non ha mercato: il Milan cambia strategia

Mateo Musacchio non ha mercato, visto l’infortunio che lo costringerà a rimanere ai box sino a novembre. Il Milan, dunque, cambia…

Mateo Musacchio sarebbe vicino alla permanenza in rossonera per un’altra stagione, o quanto meno sino a gennaio 2021. L’argentino è fermo ai box per un infortunio che lo costringerà a non calpestare il campo verde di San Siro sino a novembre.

Per questo motivo, stando all’edizione odierna di Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi sarebbe intenzionato a girare in prestito per un anno Leo Duarte.