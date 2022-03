Mulazzi sul campionato Primavera: «Per lo scudetto è tutto aperto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabriele Mulazzi, difensore della Juve Primavera, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Le sue parole sullo scudetto

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Gabriele Mulazzi, difensore della Juve Primavera, ha parlato così della corsa scudetto:

«La lotta per lo Scudetto è molto aperta, perché ci sono tante squadre raccolte in pochi punti. Il nostro obiettivo è pensare di partita in partita: la continuità è importante, non dobbiamo porci obiettivi su quale posizione raggiungere ma pensare ad una gara alla volta. Solo così possiamo arrivare il più in alto possibile. Per quanto riguarda le squadre favorite, a parlare è la classifica: sono tutte lì vicine, è difficile individuarne una».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24