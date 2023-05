Moviola Spezia Milan: manca un fallo da rigore su Brahim Diaz

La moviola del match tra Spezia e Milan: l’arbitro Doveri si perde un fallo da rigore su Brahim Diaz. L’episodio

Ecco il caso da moviola del match tra Spezia e Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, l’arbitro Doveri si perde un fallo da rigore su Brahim Diaz per una spinta abbastanza netta di Esposito. L’episodio:

«Brahim Diaz sta per tirare in corsa, da dietro Esposito a due mani gli dà una spinta, non clamorosa ma di certo in velocità gli effetti si decuplicano (e lo stesso rossonero ci mette del suo). Recentemente, per episodi simili (per tutti: a Empoli – rigore da dare in campo – addirittura ci fu OFR) c’erano state altre decisioni. Domanda, avesse dato rigore, chi lo avrebbe tolto?».