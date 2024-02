Moviola Milan Napoli: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Napoli: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Napoli, nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Doveri, con la coppia Bindoni e Baccini scelta come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Marchetti, con Di Paolo e Valeri al VAR. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN NAPOLI LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Napoli.

25′ Gol Theo Hernandez – Theo dà il via all’azione servendo Giroud, che scende a prendersi palla e lega il gioco trovando Leao. Pallone fantascientifico del portoghese a spaccare in due la difesa del Napoli e trovare ancora Theo: controllo e sinistro che fulmina nell’uno contro uno Gollini. Gol regolare.

49′ Loftus-Cheek a terra in area, il Milan chiede il rigore – Leao trova in area Loftus-Cheek, che sta per presentarsi davanti a Gollini ma viene abbattuto da Rrahmani. Per Doveri e il VAR non è calcio di rigore.

73′ Tiro Mazzocchi, protesta il Napoli per un tocco di Simic – Conclusione del terzino del Napoli, ribatte Simic ma scattano le proteste del Napoli: presunto tocco col braccio, ma era lungo il corpo.

84′ Ammonito Juan Jesus – Intervento in ritardo su Theo Hernandez, primo ammonito del match.

90′ Il Napoli chiede il rigore – Colpo di testa di Rrahmani, flipper e poi tocco di mano di Musah. Ma è attaccato al corpo.

90’+5′ Ammonito Theo Hernandez – Fermato irregolarmente Politano.