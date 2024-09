Mourinho non cambia mai: la PROTESTA dell’ex Inter contro l’ARBITRO è CLAMOROSA – VIDEO

Mourinho non cambia mai: la PROTESTA dell’ex Inter contro l’ARBITRO è CLAMOROSA. Cosa è successo in Antalyaspor Fenerbahce – VIDEO

Il tempo passa, ma Mourinho non cambia mai. E anche in Turchia si fa notare per una protesta clamorosa contro l’arbitro che viene punita solo con un’ammonizione.

Fenerbahçe teve um golo anulado por fora de jogo e Mourinho meteu o seu computador com o frame do lance em frente à câmara da transmissão, tendo levado amarelo por isso 🤣pic.twitter.com/i8RpvMDKGV — B24 (@B24PT) September 29, 2024

L’ex Inter, grande avversario del Milan nel suo periodo nerazzurro, al 77′ della partita tra l’Antalyaspor e il suo Fenerbahce ha preso il suo monitor lo ha posizionato davanti allo schermo del VAR. Il motivo? Voleva far vedere all’arbitro un fallo non fischiato a un suo giocatore…