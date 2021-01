Moscardelli esalta Pioli: «Ha creato un vero gruppo»

Moscardelli, intervenuto al canale ufficiale Twitch del Milan, ha fatto i complimenti al lavoro svolto da Pioli e ha parlato del Bologna

Davide Moscardelli, ex centravanti del Bologna, ha parlato di Milan all’account Twitch ufficiale dei rossoneri:

«Quello che ha fatto Pioli col Milan è davanti agli occhi di tutti. Pur non avendo una squadra di grandissimi campioni, e sicuramente qualcuno lo diventerà, ha creato un vero gruppo, che fa molto di più della tecnica. Per quanto riguarda la gara di sabato, è una partita difficile per il Bologna, che contro la Juve ha fatto una discreta partita. Non sarà facile neanche per il Milan, poi gli episodi possono essere determinanti sia da una parte che dell’altra».