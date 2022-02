Morelli: «Meazza nelle mani del Comune. L’abbattimento…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli ha parlato a Il Giornale della questione stadio Meazza di Milano

Così Alessandro Morelli sul futuro dello stadio Meazza di Milano.

«Il futuro del Meazza è nelle mani del Comune e rispetto le prerogative dell’amministrazione meneghina. Certo, da milanese mi auguro che la decisione di costruire o meno il nuovo stadio arrivi in tempi rapidi. E sarebbe surreale vedere, accanto a quello nuovo in costruzione, un San Siro destinato a essere abbattuto nonostante gli importanti investimenti per conformarsi agli standard del Cio.»