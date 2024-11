MN24 – Morata Milan, sono ore decisive per la convocazione con la Spagna: cosa succede dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare il Cagliari

Nelle prossime ore, come appreso da Milannews24, Morata svolgerà dei test al termine dei quali, in base ai risultati, lo staff medico della Spagna deciderà se tenerlo in squadra o no.

E’ questa la novità sulle condizioni dell’attaccante del Milan che aveva saltato il Cagliari per un infortunio alla testa patito in seguito ad uno scontro aereo con Pavlovic in allenamento. Domani il Ct De La Fuente parlerà in conferenza stampa e potrebbe fornire importanti aggiornamenti. Il Milan, dopo lo stop, aveva inviato una documentazione ospedaliera allo staff medico della Spagna che prevedeva 10 giorni di prognosi.