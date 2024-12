Morata Milan, panchina da record: lo spagnolo vuole stare vicino alla squadra. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Alvaro Morata, incredibilmente, domani sera sarà in panchina per il match del Milan in programma contro il Genoa. Lo spagnolo, nonostante il problema fisico che lo sta tormentando, ha scelto di stare vicino alla squadra.

L’ex Atletico Madrid, dunque, per l’ennesima volta ha mostrato a pieno tutto il suo attaccamento ai rossoneri. Questa notizia non può far altro che contento Paulo Fonseca.