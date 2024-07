Morata Milan, il punto di Marchetti: «Non deciderà adesso il suo futuro! Ecco chi è la VERA alternativa». Le dichiarazioni a Sky

Luca Marchetti ha fatto il punto a SkySport per analizzare le ultime sugli attaccanti seguiti dal calciomercato Milan, Alvaro Morata e Depay.

PAROLE – «Morata non deciderà il suo futuro adesso tra semifinale e finale dell’Europeo anche se ci sono stati i primi segnali di un allontanamento dall’Atletico Madrid. Depay è l’altra alternativa che si libererebbe a parametro zero anche se magari non scalda i tifosi».