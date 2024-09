Morata Milan, quel DIFENSORE dell’Inter fa “PAURA”: «Ha fermato Haaland, Giroud, Lukaku e Osimhen». Il retroscena verso il derby

La prossima sfida di Acerbi sarà quella di fermare Morata per continuare la sua tradizione positiva nei derby contro il Milan.

A scriverlo è Tuttosport sottolineando come il difensore dell’Inter abbia fatto lo scalpo ad Haaland in Champions League non più tardi di mercoledì sera, mentre in passato si è messo in evidenza con attaccanti del calibro di Osimhen, Giroud e Osimhen.