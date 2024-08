Morata GASA già i tifosi del Milan: «Correrò come un cane in campo! Un LEADER spinge i compagni al loro massimo». Le sue parole

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Alvaro Morata ha mandato un chiaro messaggio ai tifosi rossoneri. Le sue dichiarazioni.

LA PRIMA VOLTA CHE SI E’ PARLATO DI MILAN – «Grazie a tutti che han fatto lo sforzo di portarmi qui. Ho avuto diverse possibilità di tornare in Italia in questi anni, ma quando Zlatan mi ha chiamato e ho parlato con l’allenatore non c’era più da pensarci. Nessuna squadra mi ha voluto così fortemente. Questo mi rende orgoglioso. Sono una persona che ha bisogno di fiducia. Non è ancora arrivato il mio massimo in carriera, ho bisogno di persone che credono in me e lui me lo ha dimostrato. Il Milan è il Milan, è incredibile. È difficile trovare una società con questa organizzazione, non vedo l’ora di scendere in campo. Non posso promettere titoli, ma prometto che correrò come un cane in campo. Un leader spinge i compagni verso il loro massimo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI ALVARO MORATA